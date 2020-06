Il maltempo si sposta al sud, intensi temporali e nubifragi a breve

La forte perturbazione che ieri ha colpito il nord, dove ha causato notevoli disagi a causa degli ingenti accumuli di pioggia (principalmente tra Liguria e Toscana), si sta spostando interamente al sud Italia dove si prospetta un sabato decisamente turbolento.

I forti venti di scirocco stanno alimentando una vastissima e potente struttura temporalesca sul mar Tirreno: sarà proprio questa ad investire in pieno il sud nelle prossime ore, tra pomeriggio e sera. Al nord il tempo sta pian piano tornando alla normalità.



Previsioni per oggi 5 giugno 2020



Piogge estese e intense, localmente a carattere di nubifragio, su Sicilia (specie palermitano e messinese), Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. I fenomeni più forti arriveranno nel corso del pomeriggio.Acquazzoni e temporali sparsi su Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, zone interne del Lazio e Appennino settentrionale. Forti temporali possibili anche sull'arco alpino e in Friuli, tra pordenonese e udinese (specie in serata).Miglioramento graduale su tutto il nord-ovest.Entro la tarda sera e la notte il tempo migliorerà un po' ovunque eccezion fatta per locali residui forti temporali su Friuli e Puglia.