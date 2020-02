Il MALTEMPO sfonderà a fine mese? La svolta è vicina? Le ultimissime!

La grande violenza e compattezza con cui il vortice polare ha agito durante tutto questo inverno 2019-2020 ha stupito perché ha portato al raggiungimento di record termici negativi in tutta la zona polare.



Questo ha determinato un "fallimento" della stagione invernale alle medie e basse latitudini; ma tutto quel freddo accumulato al Polo dovrà pur sfogarsi con la fisiologica attenuazione dei venti zonali facenti capo al vortice polare stesso.



Tutto questo si nota chiaramente nelle mappe previsionali a lungo termine: non sarà un crollo quello delle correnti da ovest, ma piuttosto un indebolimento graduale, ma sufficiente a determinare ondulazioni nel letto delle correnti, favorevoli a provocare del moderato maltempo sul nostro Paese.



Un maltempo atteso per fine mese che potrebbe inaugurare anche una fase più fredda e dinamica del tempo. In realtà se è vero che le probabilità di un cambiamento sono aumentate, bisogna tener conto che vanno soprattutto nella direzione di un flusso da nord-ovest sparato, che porterebbe comunque della variabilità sulla Penisola con fenomeni su zone di confine, centro e sud, unitamente a molto vento.

Potrebbe tuttavia anche succedere che dietro a questi affondi nord-occidentali, se ne sviluppi qualcuno da sud ovest in grado di dispensare precipitazioni su gran parte del Paese, specie qualora tale flusso dovesse essere accompagnato dall'approfondimento di una depressione al suolo (primi giorni di marzo). Lo vediamo in queste due possibili configurazioni proposte dal modello americano: