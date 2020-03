Il MALTEMPO proseguirà ad intervalli sino a metà mese?

I modelli stanno provando a costruire uno scambio di calore importante lungo i meridiani tra venerdì 6 e sabato 7.



Lo dimostrano le mappe qui sotto che inquadrano scenari perturbati per venerdì 6, quando dal centro Europa un vortice depressionario potrebbe tuffarsi nel Mediterraneo, determinando tempo perturbato su molte regioni del Paese e nevicate sui rilievi, sia alpini che appenninici.





Naturalmente questi scenari non rappresentano ancora un campione sufficientemente valido a cui affidarsi per la previsione, poiché almeno altrettanti puntano su soluzioni più blande o meno invasive, ma fotografano comunque un certo cambiamento nella disposizione delle figure bariche sul Continente.



Nei giorni successivi questa modifica di assetto risulta confermata ma gli scenari diventano cosi caotici da rendere al momento assai arduo tracciare una linea di tendenza.



Uno scenario su tutti però tende a ripresentarsi con relativa maggiore frequenza : ed è al momento quello che vede da lunedì 9 l'anticiclone allungarsi almeno temporaneamente verso la Scandinavia e favorire un rientro di correnti fredde o moderatamente fredde da nord-est sul Mediterraneo, come mostra la mappa qui sotto:

Tutto questo mette in evidenza che l'alta pressione non è più la dominatrice assoluta del Mediterraneo, ma che ancora si fatica a trovare un "new deal" credibile per l'inizio di questa primavera 2020.