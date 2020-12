Il maltempo invernale rimane protagonista della scena atmosferica italiana

Una intensa perturbazione sta per coinvolgere le regioni settentrionali italiane, dove sono previste intense nevicate a partire dalle ore notturne e per gran parte della mattinata di domani. Previsti accumuli di diversi centimetri anche in pianura sulla Lombardia, l'Emilia Romagna occidentale e il Piemonte sud-orientale. Nevicate abbondanti a bassa quota anche sulla Liguria centrale. Ecco una stima delle nevicate previste entro domani mattina sulle regioni del nord:

Le condizioni atmosferiche previste sul nostro Paese risulteranno molto instabili anche nei prossimi giorni, svolgerà ancora un ruolo molto importante il vortice di bassa pressione alimentato dalle masse di aria polari-marittime, ubicato col proprio perno a cavallo tra il Regno Unito ed il Mare del Nord.

Le regioni del settetrione italiano subiranno più direttamente le conseguenze legate alla presenza dell'aria fredda in quota, con rovesci di pioggia occasionali, qualche spruzzata di neve a bassa quota sulle Alpi e sull'Appennino, temperature in generale più basse rispetto al resto del Paese.

Le correnti sud-occidentali porteranno nuvolosità anche al centro-sud, con temperature che qui saranno più elevate. Le precipitazioni avranno maggiore frequenza sul medio e basso versante tirrenico, mentre il tempo sarà più asciutto sui versanti adriatici. Ancora da non escludere la formazione di qualche minimo secondario, con precipitazioni che a cavallo tra la notte di San Silvestro ed il giorno di Capodanno, potranno interessare anche e due isole maggiori e forse il nord-ovest. Analisi in quota del modello europeo riferita a giovedì 31 dicembre:

Rimane da segnalare una situazione di instabilità anche per i primi giorni del gennaio 2021, l'intera Europa infatti sarà coinvolta da una circolazione di aria fredda ed instabile che sarà ancora alimentata dalle masse d'aria polari-marittime in arrivo dalla Groenlandia. Ci sarà spazio per precipitazioni sparse, qualche nevicata ancora sulle Alpi e sull'Appennino fino a bassa quota sul nord Italia. Ventilazione vivace e temperature nella media del periodo, leggermente inferiori al nord.