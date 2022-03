Il maltempo entra NEL VIVO: forte SCIROCCO giovedì e locali NUBIFRAGI

Piove, finalmente, su diverse località del nord e del lato tirrenico: i fenomeni più importanti li troviamo su Toscana e Lazio dove si registrano accumuli tra i 20 e 30 mm, ma anche il nordovest sta assaporando le prime vitali piogge dopo vari mesi di siccità.

La perturbazione entrerà nel vivo nella giornata di giovedì quando si intensificheranno le correnti di ostro e scirocco su gran parte del centro e del sud.

Il vento di scirocco sarà forte e a tratti di burrasca forte su Sicilia orientale, Calabria, Basilicata e Puglia: le raffiche più intense arriveranno tra mattina e pomeriggio, quando potranno sfiorare i 90 km/h.

Venti tesi, a tratti forti, anche lungo le coste tirreniche dalla Toscana alla Campania, sebbene con velocità nettamente inferiori rispetto alle regioni menzionate nel precedente paragrafo.

Il forte vento, ricco di umidità proveniente dal basso Mediterraneo, andrà ad alimentare nubi e temporali che andranno a coinvolgere diverse regioni italiane.

È alto il rischio di temporali tra Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia: le ultimissime elaborazioni mostrano un elevato rischio di nubifragi in Campania, specie nelle aree interne.

I temporali potranno svilupparsi anche su Lazio, Toscana, Liguria orientale e Appennino emiliano. Trattasi di temporali stazionari, che potrebbero apportare ingenti quantitativi di pioggia in poche ore.

Il maltempo non terminerà certo domani: nel prosieguo di settimana arriverà un'altra ondata di maltempo alimentata da aria fredda artica. Una vera e propria "rodanata", che avrà il merito di portare altra pioggia e nevicate a quote via via sempre più basse. Ve ne abbiamo parlato meglio in questo articolo.