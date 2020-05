Il MALTEMPO di lunedi 11 maggio: focus NORD-OVEST!

In evidenza il guasto del tempo che prenderà corpo nella notte tra domenica 10 e lunedi 11 maggio in prossimità del Golfo del Leone, per poi trasferirsi sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali nelle successive 24-36 ore.

Si tratta di una perturbazione piuttosto intensa che apporterà un discreto carico di piogge sulle nostre regioni settentrionali.

A tal proposito, ecco la sommatoria delle precipitazioni IN MILLIMETRI attese sul nord-ovest nell'arco di tutta la giornata di lunedi 11 maggio secondo il modello europeo. Ricordiamo che le stime dei millimetri sono puramente indicative e non devono essere prese come oro colato:

60-70mm sono attesi sul settore ligure centro-orientale, poco a nord di Cuneo e sul Verbano. 40-50mm nel Canavese e su gran parte del Piemonte occidentale e la Liguria di ponente. 30-40mm sul resto del Piemonte e l'ovest Lombardia. Più ad est si andrà a scemare fino ai 15-20mm del Piacentino, del Parmense e della Lombardia orientale.

