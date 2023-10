Il maltempo di Halloween: piogge ma non solo!

L'assenza di un solido anticiclone sul Mediterraneo favorirà l'arrivo di tante altre perturbazioni di stampo Atlantico, già a partire dalle prossime ore. Infatti, un'altra perturbazione sta per avanzare da ovest, portando piogge soprattutto al Nord e sul medio Alto Tirreno. Successivamente, avremo una breve pausa tra sabato e domenica, durante la quale ci aspettiamo un tempo abbastanza variabile, con qualche fenomeno prevalentemente sul lato tirrenico e nel Triveneto.

All'inizio della prossima settimana, è altamente probabile l'arrivo di una nuova ondata di maltempo piuttosto incisiva che coinvolgerà molte regioni, soprattutto al centro e al Nord. Questa ennesima perturbazione di questa seconda metà di ottobre comporterà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord nella giornata di lunedì 30, per poi coinvolgere anche il nord-est e diverse regioni centrali il 31 ottobre.

Di conseguenza, la giornata di Halloween riserverà diverse condizioni instabili, soprattutto nelle regioni del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e, a tratti, anche in Liguria orientale, Toscana, Lazio, Campania, Marche e Umbria. Su queste regioni, avremo possibilità di piogge e anche qualche acquazzone, soprattutto tra mattina e pomeriggio.

Nella serata di Halloween, avremo delle piogge residue nel nordest, sulla Liguria orientale, la Toscana, il Lazio e la Campania, ma con tendenza a una cessazione quasi totale delle precipitazioni. Per tutte le regioni non menzionate, il tempo sarà variabile, con occasionali addensamenti nuvolosi, rari scrosci di pioggia e temperature tutto sommato piacevoli.

Per quanto riguarda le temperature, avremo un nuovo aumento termico su tutto il sud e il medio Basso Adriatico tra lunedì e martedì, col serio rischio di superare le medie del periodo di almeno 8 o 10 gradi. Questo improvviso aumento termico sarà causato da un'altra sciroccata legata a questa nuova perturbazione in arrivo da ovest, in linea con quelle verificatesi nelle ultime settimane.

Dalla mappa delle temperature massime previste per il 31 ottobre, possiamo notare punte di addirittura 30 o 31 gradi all'estremo sud, tra Sicilia e Bassa Calabria. Nel resto del sud e del Basso Adriatico, le temperature saranno comprese tra i 25 e i 28 gradi. Al Nord, sull'Alto Tirreno, le massime saranno anche al di sotto dei 20 gradi.