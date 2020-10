Il MALTEMPO di domenica 11 ottobre in Italia

Sotto osservazione la fase di maltempo prevista in Italia per il prossimo fine settimana.

L'alta pressione presente in Atlantico farà da scivolo all'aria fredda di matrice artica (frecce blu) che verrà veicolata verso sud ed entrerà sul Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano. Ecco la mappa estrapolata dal modello americano per le ore centrali di domenica 11 ottobre:

La formazione di una depressione sul centro-nord della nostra Penisola pare scontata, con associate condizioni di maltempo in loco, accompagnate anche da una sensibile diminuzione delle temperature.

La seconda mappa estrapolata sempre dal modello americano mostra le aree maggiormente colpite dalle precipitazioni durante la giornata festiva:

I massimi di pioggia sono attesi tra l'Emilia Romagna, il basso Veneto e parte delle regioni centrali segnatamente la Toscana, l'Umbria e le Marche. Sembrano invece saltate dai fenomeni la Val d'Aosta, il Piemonte, l'ovest della Lombardia e parte della Liguria.

Ancora in attesa il meridione e le Isole a parte qualche piovasco sulla Campania che si attiverà in giornata.

