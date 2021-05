Il MALTEMPO della settimana prossima: quali saranno le aree maggiormente colpite?

Diventa sempre più probabile l'ondata di maltempo che dovrebbe colpire parte della nostra Penisola all'inizio della settimana prossima. Anche oggi abbiamo un'ottima collimazione tra gli elaborati (medie e scenari ufficiali) che mostrano l'ingresso prepotente di una perturbazione da ovest.

A tal proposito, vi mostriamo la media di tutti gli scenari del modello americano valida per le ore centrali di martedi 11 maggio:

Notate la percussione atlantica sopra citata ai danni del debole promontorio anticiclonico che metterà "al sicuro" il prossimo week-end, quantomeno al centro e al sud. Il gomito di correnti meridionali che ne scaturirà, sarà causa di piogge anche abbondanti soprattutto al nord e su alcune aree delle regioni centrali.

A tal proposito, vi mostriamo in questa sede la sommatoria dei millimetri che cadranno nei prossimi 10 giorni in Italia; considerando che da oggi fino a lunedi 10 maggio le piogge saranno trascurabili, si può ipotizzare che i valori in millimetri si riferiscano quasi totalmente al peggioramento di inizio settimana prossima.

Ovviamente, anche il millimetri sulla mappa non devono essere presi come oro colato, ma sono puramente indicativi.

Si notano quantitativi di pioggia molto abbondanti sulle Alpi: 220mm tra alto Piemonte e Val d'Aosta, 140mm tra Val d'Aosta e Alpi Cozie, 130mm sul Friuli, 120mm sulle Alpi Marittime e 110mm sulla zona del Lago di Garda.

Pioverà molto anche sulle alte pianure del nord (fino a 80-100mm), sulla Liguria (fino a 50-60mm) e nelle aree interne del centro (tra i 35 e i 45mm). Sul resto d'Italia le precipitazoni saranno più scarse se non del tutto nulle al sud e sulle Isole.

