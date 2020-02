Il MALTEMPO del 2-3 marzo: tutti gli aggiornamenti!

La previsione del tempo non è una busta chiusa che si mette in tasca e vale per giorni; essa va invece costantemente aperta ed aggiornata. Sul potenziale guasto del 2-3 marzo naturalmente i modelli, vista la distanza temporale, non possono rimanere costanti sul medesimo schema barico.



In linea generale però la convergenza su questo tipo di peggioramento c'è ed è stata ribadita anche nell'emissione di stamane dai tre principali centri di emissione; ecco allora come inquadrano la situazione rispettivamente il modello americano, quello europeo e quello canadese per le 18 di lunedì 2 marzo:

Con queste configurazioni le piogge colpirebbero un po' tutte le regioni, grazie alla formazione di un vortice ciclonico al suolo all'altezza dell'alto Tirreno, tuttavia solo con il modello europeo le precipitazioni appaiono ben distribuite anche al nord, gli altri optano per fenomeni soprattutto al centro e al sud. L'attendibilità del peggioramento è ormai alta: 80%, sui dettagli dell'incidenza da regione a regione ci torneremo.



Ecco comunque il LAM (modello ad area limitata) del modello europeo con tutta la sequenza delle precipitazioni tra lunedì mattina, lunedì pomeriggio e la notte su martedì: