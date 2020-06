Il maestrale sferza il sud, anche TEMPORALI nelle prossime ore

Una perturbazione proveniente dai Balcani sta raggiungendo in queste ore il centro-sud, dove il clima si presenta tutt'altro che estivo. Il vento di maestrale sferza le regioni meridionali mentre le nubi iniziano ad approcciare il versante Adriatico, segno del peggioramento ormai imminente. Va decisamente meglio al nord dove quella odierna sarà una vera e calda giornata estiva.

Previsioni per oggi 22 giugno 2020

Stabile e sereno al nord con clima via via sempre più caldo. Stessa situazione anche in Toscana e Sardegna.

Più nubi invece sul resto del centro-sud, con rischio di locali rovesci e temporali sui settori interni di Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria. Fenomeni più probabili nelle ore pomeridiane ma già in tarda mattina qualche piovasco potrebbe raggiungere le regioni adriatiche.

Maestrale sostenuto al sud e isole maggiori, clima fresco e gradevole su tutto il centro-sud eccezion fatta per Lazio e Toscana dove la massima potranno raggiungere i 30°C. Caldo anche al nord con temperature fino a 31-32°C, ma sopportabile per via della bassa umidità.