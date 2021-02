Il gelo avvolge gran parte d'Italia, nevicate sulle regioni adriatiche

Risveglio polare su oltre mezza Italia, continuano le nevicate sulle regioni adriatiche. Le previsioni meteo per oggi 14 febbraio 2021.

Temperature davvero rigide questa mattina su più di mezza Italia, in particolare al centro-nord dove le gelide correnti siberiane sono arrivate come ampiamente previsto. In pianura Padana si registrano valori fino a -7/-9°C, ma è nelle aree interne del centro, complice anche la neve caduta ieri, che la colonnina di mercurio è scesa addirittura fino a -10°C a quote di collina. L'Aquila ha appena toccato i -6°C, -5° invece per Campobasso.

Nel frattempo proseguono le nevicate fin sulle coste sulle regioni adriatiche, soprattutto tra Marche e Puglia, in modo disorganizzato.

Ma vediamo cosa ci aspetta oggi 14 febbraio 2021.

Le temperature scenderanno ulteriormente su tutto il centro-sud grazie ad ulteriori masse gelide in discesa dai Balcani. Con l`arrivo dell`aria più fredda probabili nevicate fin sulle coste dall`Abruzzo alla Puglia. I fenomeni tuttavia saranno disorganizzati e più consistenti sulle colline o le zone interne. Nevicate in arrivo anche sulle colline della Sicilia oltre 500-600 metri di quota e a bassissima quota sul cosentino ionico/crotonese. Fioccate sparse anche in Basilicata, specie le aree settentrionali della regione al confine con la Puglia.

Cieli sereni sul lato tirrenico, soprattutto su Lazio, Toscana e Liguria. Cieli sereni su tutto il nord.

Dalla sera tempo in graduale miglioramento ovunque. Clima gelido all`alba con temperature sotto zero su tutto il centro-nord, specie sui settori interni con valori fino a -10°C in alta collina.