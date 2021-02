Il gelo arriva in Israele: tempesta di neve in atto su Gerusalemme

L'aria gelida che la scorsa settimana ha lambito l'Italia, ora sta coinvolgendo la Turchia e i settori orientali del Mediterraneo come Libano, Siria e Israele.

Le temperature sono crollate nelle ultime ore e sono arrivate intense precipitazioni nevose fino a quote collinari su territori che, ricordiamo, possiedono un clima sub-tropicale.



Stasera è in atto una vera e propria bufera di neve su Gerusalemme che presenta una temperatura inferiore allo zero dall'alto dei suoi 700 metri di altitudine. La storica città israeliana è ora tutta bianca, ma i fiocchi di neve si sono spinti anche più in basso.