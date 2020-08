Il fresco che avanza: stasera arriva il maestrale anche al sud, almeno 10°C in meno

Ormai ci siamo quasi: tra pochi minuti, al limite poche ore, la colonnina di mercurio precipiterà anche sulle regioni del sud grazie all'arrivo dei venti di maestrale. La forte perturbazione che sta colpendo il centro-nord ha già provocato un sensibile calo delle temperature, addirittura fino a 15-17°C su zone di pianura tra Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche e tutto il nord-est: netta la differenza di temperature tra il centro-nord ed il sud.

Poco dopo le 19 l'aria fresca ha raggiunto il foggiano, gran parte della Campania e la Sicilia occidentale dando inizio al calo delle temperature: il maestrale ha letteralmente spazzato via l'afa seppur senza particolari fenomeni. Solo in Campania e parte del foggiano occidentale l'arrivo del fresco si è manifestato attraverso forti temporali.

Più ci spostiamo verso sud e più saranno sporadici o addirittura assenti piogge e temporali, a causa della poca instabilità presente rispetto alle regioni centrali (dove troviamo il cuore della bassa pressione).

Ma niente paura: anche senza l'arrivo della pioggia le temperature scenderanno su tutto il sud Italia. Ci penserà il vento di maestrale, a tratti molto turbolento e intenso, a far crollare i termometri di oltre 8-10°C.

Entro le 21 il fresco vento di maestrale raggiungerà Basilicata e Puglia centrale, dopodichè conquisterà tutto il Salento, la Calabria e la Sicilia orientale. Le temperature passeranno dagli attuali 27-29°C a circa 20-22°C ma soprattutto sarà spazzata via l'umidità, vera nota dolente in questa ondata di caldo.

Domani il risveglio sarà fresco su tutto il sud, così come sul centro-nord. Le massime saranno comprese generalmente tra i 24 e 27°C su tutta Italia e l'afa sarà solo un ricordo.