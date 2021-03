Il FREDDO tardivo proseguirà ad oltranza sino a...

La depressione mediterranea attesa nel week-end con risvolti anche nevosi al nord e nelle zone interne del centro, ma anche temporali e grandinate, rimarrà con noi anche all'inizio della prossima settimana.



Andiamo con ordine, ecco la sequenza attraverso le mappe del modello americano: si comincia con la notte su domenica, quando il vortice freddo in quota si collocherà a ridosso delle Alpi occidentali, mentre al suolo si attesterà a ridosso della Sicilia:

In un contesto simile saranno ancora possibili rovesci nevosi al nord-ovest, temporali grandinigeni in Sardegna, rovesci sul basso Tirreno.



Lo spostamento del vortice freddo in quota verso la Sardegna e la contemporanea risalita del vortice al suolo dalla Sicilia alla Calabria, ne favorirà una sovrapposizione entro lunedì (barotropizzazione).



In pratica il vortice diverrà una figura chiusa che seguiterà ad investire il meridione con piogge, temporali e neve in Appennino oltre i 600-800m, come si vede qui sotto:

Il freddo resisterà ancora almeno sino a martedì 23 marzo, ma è destinato ad attenuarsi rapidamente entro mercoledì 24 marzo, grazie ad una spallata dell'alta pressione.

L'intervallo anticiclonico, peraltro già segnalato da ieri, dovrebbe consentirci di trascorrere qualche giorno in compagnia di un tempo più stabile e mite, anche se per il periodo pasquale il tempo potrebbe guastarsi nuovamente.