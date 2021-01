Il FREDDO russo irromperà sull'Europa e l'Italia a febbraio?

La media degli scenari del modello americano seguita a prevedere un esordio di febbraio simile a quello sperimentato nel gennaio del 2002 e in tante altre occasioni, cioè caratterizzato da una modesta area di alta pressione parcheggiata sul Mediterraneo occidentale e dal passaggio appena più a nord e più ad est del flusso perturbato atlantico e le sue perturbazioni.



Di tanto in tanto dunque si verificherebbe qualche precipitazione, anche nevosa sulle Alpi e in Appennino ma quasi sempre a partire dalle quote medie, farebbe poco freddo, non nevicherebbe su pianure e coste, per la verità di tanto in tanto una depressione sullo Jonio potrebbe favorire nevicate a quote piuttosto basse sull'Appennino meridionale e la Puglia. La versione "media" sarebbe questa:

Ci sono però altre interpretazioni dell'evoluzione del tempo per l'esordio del mese di febbraio. La nuova emissione "parallela" sperimentale del modello americano, da giorni insiste nel riproporre lo sfondamento delle correnti gelide da est sul centro Europa durante i primi giorni di febbraio, influenzando la circolazione zonale e favorendo conseguenze decisamente più invernali sul Continente e in prospettiva anche sull'Italia con ritorno di freddo e neve alle basse quote, specie al nord, come si evince da queste mappe:

Si formerebbe il classico ponte di Woejkoff tra l'anticiclone delle Azzorre e quello scandinavo, incernierano tra centro Europa e Mediterraneo tutto il maltempo di stampo invernale con reiterati afflussi freddi di matrice polare continentale (da est), i più freddi per l'Europa in questa stagione.



Ci sono anche altre mappe che vengono in soccorso di questa emissione, ce le propone il modello canadese, come si nota in questa mappa termica a 1500m prevista per gli stessi giorni:

Ci sono poi configurazioni diverse ma comunque votate al maltempo invernale, che poggiano sul presupposto del ritorno a scambi meridiani di calore importanti tra le latitudini, come vediamo qui sotto: