Il fine settimana ci libererÃ  dal CALDO? Le notizie sono al momento CONFORTANTI

Nei prossimi giorni ci sarà ancora da soffrire, indicativamente fino alla giornata di venerdi 25 agosto (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/caldo-senza-tregua-le-situazioni-pi-critiche-di-giovedi-e-venerdi/98424/). Successivamente, le correnti nord atlantiche dovrebbero spazzare via la canicola dall'Italia e all'inizio della settimana prossima si dovrebbe finalmente respirare da nord a sud.

In questa sede monitoreremo l'indice di calore (o indice di disagio da caldo) atteso in Italia nell'arco del prossimo fine settimana (per tutti i dettagli sull'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/Ti-segnaliamo/49/ti-segnaliamo-cos-l-indice-di-calore-/97746/)

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di domenica 27 agosto - si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

Condizioni climatiche finalmente gradevoli al nord e al centro. Residue condizioni di malessere fisico saranno ancora presenti al sud, specie sulla Puglia, la Lucania e la Sicilia, ma la situazione dovrebbe migliorare anche qui.

Il ricambio d'aria e la fine completa del disagio da caldo in Italia da nord a sud si avrà solo nella giornata di lunedi 28 agosto:

Ecco la mappa sperata da tutti, ovvero nessun disagio da caldo da nord a sud con clima complessivamente gradevole in Italia. Un po' di pazienza e ci arriveremo!

