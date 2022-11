Il DILEMMA del fine settimana: ALTA PRESSIONE oppure INSTABILITA'?

Siamo già a martedì e il dilemma sul tempo del prossimo fine settimana non trova ancora soluzione. Troppo diversi i due modelli più importanti della rete (il modello americano ed europeo) per poter formulare un'ipotesi credibile.

L'alta pressione rimonterà nella giornata di venerdì 11 novembre, ma potrebbe farsi infilare da una goccia fredda molto insidiosa proveniente dall'est europeo già durante il fine settimana.

Il modello americano ed europeo sono contrastanti anche nelle loro rispettive medie, di conseguenza non si può fare altro che aspettare, per vedere quale tesi modellistica risulterà vincente.

La prima mappa mostra la situazione attesa nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre, secondo il MODELLO AMERICANO:

Alta pressione totale sull'Italia con tempo stabile e molto mite. Solo le estreme regioni meridionali potrebbero avere qualche disturbo derivato dalla goccia fredda che secondo questo elaborato, si posizionerà sulla Grecia, lasciando tutta l'Italia in balia dell'anticiclone.

Di tutt'altro avviso il MODELLO EUROPEO. Ecco l'analisi riferita sempre alla notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre secondo l'elaborato nostrano:

Notiamo una situazione completamente diversa rispetto alla previsione del modello americano. La goccia fredda non si arenerebbe in Grecia, ma già sabato darebbe instabilità in Italia, specie al centro-sud e domenica potrebbe retrocedere addirittura sul nord-ovest, con tempo quindi instabile al nord.

Chi avrà ragione? Se analizziamo il terzo modello performante, ovvero il MODELLO CANADESE, si nota una netta somiglianza con l'europeo, ovvero con la goccia fredda che potrebbe infilare l'Italia a scapito della tesi anticiclonica dell'americano. Di conseguenza diamo al momento 60% di probabilità di riuscita all'europeo e 40% all'americano.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/gioved-perturbazione-con-pioggia-in-azione-sull-italia-ecco-le-aree-colpite/95386/