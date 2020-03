Il Coronavirus fa scendere l'inquinamento? Ecco cosa c'è di vero...

Osservate attentamente queste due immagini...

La prima mostra la concentrazione di biossido di azoto rilevata in Cina dall'1 al 20 gennaio, prima che il coronavirus diventasse un'emergenza globale. La seconda mappa mostra invece la concentrazione del medesimo inquinante nel periodo compreso tra il 10 e il 25 febbraio, in piena emergenza coronavirus.

Ricordiamo che il biossido di azoto è un gas nocivo emesso dai veicoli a motore e dalle strutture industriali.

E' innegabile il notevole miglioramento della qualità dell'aria, con le concentrazioni di inquinanti ridotte quasi a zero.

L'Italia sta entrando in questi giorni nella fase critica dell'epidemia. Non sono state chiuse tutte le industrie, ma circolano molti meno veicoli a motore e, ad esempio in Pianura Padana, l'aria risulta innegabilmente più pulita.

E' stato necessario scomodare un virus per migliorare la qualità dell'aria del nostro Pianeta? Il riscaldamento globale dovuto alle attività antropiche potrà quindi rallentare? Per rispondere a queste domande si deve fare almeno un passo indietro.

Per prima cosa, anni e anni di emissioni inquinanti nell'atmosfera non possono essere cancellate con un battito di ciglia. Si stima che se in questo momento tutte le emissioni di anidride carbonica ed inquinanti dovessero di colpo cessare, il sistema Terra impiegherebbe molti anni prima di smaltire la CO2 in eccesso (qualcuno ipotizza addirittura un'ottantina d'anni!).

In altre parole, la qualità dell'aria potrà indubbiamente migliorare se verranno presi ulteriori provvedimenti restrittivi in Italia (ad esempio verso le industrie), ma il livello globale di inquinanti scenderebbe poco, anche in vista della pronta ripresa delle emissioni che avverrà quando l'emergenza coronavirus sarà ormai alle nostre spalle.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località