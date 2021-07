Il caldo ritornerà e sarà di nuovo INTENSO nel week-end

L'aria fresca arrivata nel Mediterraneo ha letteralmente spazzato via caldo e afa che per oltre un mese hanno avvolto l'Italia. Gli effetti, però, sono stati molto dannosi per diverse località italiane, come ad esempio le piogge alluvionali avvenute stamattina sul Gargano. Tanti altri temporali molto intensi hanno colpito anche Basilicata, Sicilia, Calabria, Molise e Abruzzo nelle ultime 48 ore.

Questa perturbazione da domani inizierà gradualmente a placarsi grazie all'intervento dell'anticiclone che, pian piano, si riapproprierà della nostra penisola. Questo significa che le temperature torneranno gradualmente a salire da nord a sud (sul settentrione lo stanno già facendo) con apice del caldo atteso proprio nel week-end.

SETTIMANA STABILE MA NON TROPPO | Da domani il tempo migliorerà sensibilmente su quasi tutto il sud grazie all'anticiclone, ma ci saranno ancora diverse note instabili su monti e colline a causa di lievi infiltrazioni fresche da nord. Dunque tra domani e giovedì sarà facile imbattersi in improvvisi acquazzoni o temporali sui monti e le zone più interne del centro-sud: l'Appennino sarà il bersaglio principale di questi fenomeni convettivi pomeridiani. Anche l'arco alpino e a sprazzi la pianura Padana potranno assistere ad isolati fenomeni.

WEEK-END COL GRAN CALDO AFRICANO | A partire da venerdì l'anticiclone diverrà ancor più forte impedendo qualsiasi intrusione di aria fresca e instabile. Allo stesso tempo le temperature aumenteranno sensibilmente su tutta Italia, tanto da riportarsi sui valori termici assaporati ad inizio luglio.

Insomma, la colonnina di mercurio tornerà sui 40°C in tante località del Meridione, con picchi di 42-43°C in Puglia, Calabria e Sicilia. Il caldo sarà intenso anche al centro-nord (temperature massime fino a 37-39°C).

Fortunatamente l'ondata di caldo dovrebbe rivelarsi intensa ma breve: da martedì 27 le temperature dovrebbero tornare a scendere su valori tipici dell'estate mediterranea a fronte però del ritorno dei temporali.