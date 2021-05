Il CALDO? Per questa settimana resterà una chimera!

Niente anticipi estivi, per il momento, in questo mese di maggio. Per tutta questa settimana verrà confezionato un generale sotto media termico che in alcune regioni sarà anche marcato. Non avremo quindi lo spodestamento della primavera da parte di una precoce estate che sarebbe solo deleteria per la natura che ci circonda.

Quanto andremo sottomedia durante questa settimana? Prendiamo le giornate di giovedi 13 e venerdi 14 maggio come campione di riferimento.

La prima mappa mostra gli scostamenti termici dalla media che si avranno in Italia alle ore 14 di giovedi 13 maggio:

Scarti dalla media fino a 5-7° nelle aree interne dell'Italia centrale, sull'Appennino Ligure e su molte aree della chiostra alpina. Sottomedia di 2-3° anche le Isole e gran parte del meridione.

In controtendenza la pianura piemontese, il sud della Sicilia, della Sardegna e il Salento dove si avranno piccoli esuberi termici fino a 2-3°.

Non cambierà molto il quadro delle anomalie termiche previsto per le ore 14 di venerdi 14 maggio:

Punte di 8° sottomedia sull'Appennino Ligure, 7° sottomedia nelle aree interne della Toscana, tra il Lazio e l'Abruzzo, unitamente alla Lucania interna; 5° sottomedia nelle zone interne della Sardegna e 3° sottomedia nell'interno della Sicilia.

Gli unici sopramedia leggeri sono attesi nel Torinese, sulla Sicilia meridionale e il Salento, nell'ordine dei 2-3°.

