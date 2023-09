Il CALDO INTENSO AFRICANO non mollerÃ  la presa fino a metÃ  settimana, 35-36Â° ancora possibili su alcune regioni

Alta pressione sempre più insidiata dalle correnti atlantiche, ma come un leone in gabbia non abbandonerà la presa tanto facilmente su alcune regioni. In altre parole, fino a metà settimana saranno possibili valori termici che nulla avranno a che fare con il mese di settembre.

Il fulcro del caldo tenderà a spostarsi dalle regioni settentrionali verso il meridione, stante l'azione del flusso atlantico che inizierà a "grattare" l'alta pressione sulle regioni settentrionali.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 14 di martedi 12 settembre:

Puntiamo subito lo sguardo al meridione peninsulare. Tra la Puglia e la bassa Lucania il termometro potrebbe arrivare a 35-36°, ma 34° saranno possibili sulla Sicilia, la Calabria Ionica, il Lazio, le Marche e la Romagna.

Al nord, specie al nord-ovest, si apprezzerà invece un certo stemperamento della calura ad opera di una maggiore nuvolosità, anche se 32° saranno possibili su alcune aree pianeggianti del nord-est.

La giornata di mercoledi 13 settembre vedrà un ulteriore stemperamento delle temperature al nord stante la presenza di fenomeni temporaleschi (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ecco-finalmente-il-cambiamento-arrivano-rovesci-e-temporali-su-alcune-regioni-anche-sulla-tua-/98625/)

Ecco comunque le temperature attese in tutta l'Italia nella giornata in questione:

34-35° ancora a portata di mano su alcune zone della Puglia, sul Molise e sulla Sicilia. Altrove le temperature dovrebbero un po' stemperarsi, ma con punte di 32° lungo il versante adriatico e nel Lazio.

