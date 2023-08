Il caldo che avanza a FERRAGOSTO - Ecco cosa succederÃ 

L'aria gradevole che attualmente stiamo assaporando su tutta Italia rischia di essere pian piano sostituita da correnti più calde sub-tropicali, provenienti dall'Africa nord-occidentale. Questo scenario pare che ormai si realizzerà certamente già dal week-end, ma riguarderà principalmente le regioni del nord e del medio-alto Tirreno.

Discorso diverso per il sud e il medio-basso Adriatico dove persisteranno correnti più fresche settentrionali che andranno a mitigare la calura africana, mantenendo il clima tutto sommato gradevole. Tutto questo almeno fino a Ferragosto!

Ed ecco che nell'apice delle vacanze estive, proprio il 15 Agosto, l'Italia si ritroverà divisa in due sul lato termico ma non sull'aspetto del cielo.

Il tempo sarà stabile quasi ovunque, eccetto qualche temporale in montagna e in collina la cui locazione risulta ancora estremamente difficile da rilevare considerata la distanza temporale.

Nel complesso, ci teniamo a sottolinearlo, non ci sarà in gran caldo africano nel Mediterraneo centrale. Farà più caldo al nord, sia chiaro, ma le temperature non saranno estreme come accaduto a Luglio.

Analizzando con dettaglio le temperature previste a Ferragosto, possiamo riscontrare un caldo decisamente più marcato al nord, con punte di 36-37°C in Val Padana. Man mano che ci spostiamo verso sud le temperature risultano più basse, fino a diventare normali, in linea col periodo, al sud. Sulle coste del Meridione addirittura si ipotizzano temperature attorno ai 26-27°C con debole brezza.

La serata sarà gradevole su tutta Italia, senza caldo eccessivo e insopportabile.