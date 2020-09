I TEMPORALI di lunedi 7 al nord: **ultimi aggiornamenti**

Ecco la saccatura che interesserà l'Europa centrale e parte della nostra Penisola (segnatamente il centro e il nord) nelle prime ore di lunedi 7 settembre:

L'alta pressione delle Azzorre ritirerà il suo braccio verso occidente permettendo l'intrusione di una massa d'aria piu fresca ed instabile proveniente dal nord Atlantico. Il contrasto con le acque piu calde del nostro mare darà luogo a temporali che nella giornata di lunedi 7 settembre interesseranno soprattutto le regioni settentrionali.

A seguire, la saccatura in questione evolverà in goccia fredda che tenderà a peregrinare sul Mediterraneo durante la settimana prossima, con effetti ancora scarsamente prevedibili sia nel tempo che nello spazio.

Dove colpiranno maggiormente i temporali nella giornata di lunedi 7 settembre? Un valido aiuto ci arriva dalla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia secondo il modello americano per la giornata in parola:

Al nord i temporali saranno più probabili sulla Lombardia, il Piemonte, la Liguria centrale e il Veneto. Meno probabili i temporali sulla Val d'Aosta, l'Emilia Romagna e il basso Veneto. Si tratterà di fenomeni non continuativi ed alternati a fasi asciutte.

Qualche temporale non si esclude in mare poco ad est della Sardegna, mentre qualche piovasco potrebbe interessare nel pomeriggio le aree interne del Lazio, l'Abruzzo e il sud della Sicilia. Su tutte le altre regioni avremo un aumento della nuvolosità, ma fenomeni solo locali e sporadici.

Temperature in calo su tutta l'Italia, specie laddove le piogge o i temporali si presenteranno piu intensi.

