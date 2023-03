I primi violenti TEMPORALI nel fine settimana, aggiornamenti eloquenti!

La stagione dei temporali potrebbe cominciare ben prima del previsto quest'anno stando alle ultime emissioni dei centri di calcolo. Dallo scontro tra aria calda sub-tropicale e aria più fresca atlantica potrebbe venir fuori un fine settimana davvero turbolento, ricchissimo di acquazzoni e temporali piuttosto forti.

Come anticipato in questo articolo, nel corso della settimana l'anticiclone si rinforzerà nettamente su tutta Italia e darà vita ad un sensibile aumento delle temperature. In particolare da venerdì comincerà ad affluire aria più calda sub-tropicale che porterà la colonnina di mercurio ben oltre le medie del periodo su tutto lo Stivale. Dai 22-23°C del nord si arriverà fino ai 25-26°C del sud tra sabato e domenica!

Queste temperature piuttosto alte per il periodo potrebbero rappresentare un intrigante serbatoio energetico per una nuova perturbazione atlantica che comincia a palesarsi tra domenica e lunedì.

Osservando le simulazioni modellistiche c'è grande sintonia tra i vari centri di calcolo sul peggioramento di domenica 26 marzo. La perturbazione irromperà sulle regioni del nord con contrasti molto accesi, in grado di produrre temporali estesi e intensi. Quelli di domenica potrebbero essere i primi forti temporali di stagione, ricchi di pioggia, venti forti e anche grandine. Da non escludere il rischio dei primi nubifragi di stagione su Liguria, Piemonte, Lombardia.

La perturbazione tenderà poi a muoversi verso centro e sud Italia nel corso di lunedì 27, anche in questo caso con acquazzoni e forti temporali localmente grandinigeni. Nel frattempo potrebbe migliorare gradualmente su tutto il nord.

Insomma una perturbazione veloce ma particolarmente incisiva per via dei contrasti termici particolarmente accesi.

La previsione ovviamente è tutt'altro che confermata considerato che mancherebbero 6 giorni all'ipotetico evento. Saranno fondamentali le prossime 48 ore per capire l'effettiva entità della perturbazione in arrivo.