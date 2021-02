I passi del FREDDO: dove ne farà di più entro domenica?

Più il freddo penetra ad ovest e più difficile scalzarlo dal Continente recita la didattica meteo relativa a queste situazioni da est.

La massa d'aria in arrivo sarà la più gelida dell'inverno ma farà fatica a muoversi oltre i confini italiani verso ovest ed anzi finirà per essere sopraffatta dall'invasione di un cuneo anticiclonico di matrice subtropicale che introduce aria più mite, soprattutto in quota.



Si attiverà cosi una sorta di braccio di ferro tra l'aria gelida di matrice artica continentale e poi polare continentale e l'aria mite in arrivo da ovest all'inizio della prossima settimana: anticiclone vs vortice gelido: chi la spunterà?



Per ora ne dovrebbe derivare un sostanziale pareggio perchè i modelli devono ancora indicarci esattamente come evolverà la situazione dalla metà della prossima settimana, a tal proposito leggete la rubrica pomeridiana del "meteo a 15 giorni".

Vediamo intanto che valori raggiungeremo in quota nella giornata di sabato 13 a 1500m (momento più freddo per il nord):

Vediamo ora che valori si raggiungeranno in quota nella giornata di domenica 14 alla stessa quota (momento più freddo per il centro e il sud):

E al suolo? Quanto freddo farà? Vediamo rispettivamente che temperatura si registrerà nelle ore centrali di sabato (notate i valori anche sotto zero sul catino padano) e all'alba di domenica:

Il freddo poi punterà diretto il meridione, dove troveremo all'alba di lunedì ancora venti molto turbolenti da nord-est e temperature molto fredde in quota (sino a -11°C a 1500m, come si nota dalla mappa qui sotto), meno freddo procedendo verso nord: