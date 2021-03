I meteo RECORD di aprile: quanti momenti NEVOSI!

Ci sono record di caldo ma anche record di freddo. Qui abbiamo raccolto i dati più eclatanti sino al mese di aprile del 2010. Molte le nevicate tardive anche in pianura, a testimonianza di un mese per certi versi più ballerino di marzo.



04 aprile 1970: Venezia: -0,3°C



07 Aprile 2003: cadono 5 cm di neve a Bari, 25 cm a Termoli, sulla costa Molisana, e 35 cm di neve a Potenza. Nevica anche sulla Valpadana centro-orientale.



08 Aprile 1540: cade la prima pioggia in Valtellina dopo 151 giorni consecutivi di siccità (l’intero inverno senza pioggia o neve!).



08 Aprile 2003: neve a Bari e a Foggia, 25 cm di neve a Putignano, gelo e neve su tutta la Puglia.



08 Aprile 1956: Milano: -2,4°C

09 Aprile 2003: Bari: -1,0°C, record storico per questo mese.



11 Aprile 2005: Bora a Trieste a 173 kmh.



14 Aprile 2001: Neve a Viterbo, fino alla periferia di Roma; 10 cm di neve a Vasto, 18 cm a Campobasso, quasi mezzo metro nel Potentino.



15 Aprile 1973: Firenze: -1,0°C.



16 Aprile 2006: Cagliari: +28,6°C, record storico di caldo per questo mese



17 Aprile 1991: nevica su gran parte della Pianura Padana: a Bologna cadono 20 cm di neve, mezzo cm di neve a Milano e fiocchi bianchi anche aTorino.



20 Aprile 1969: Venezia: -0,3°C



21 Aprile 2000: Trento: +29°C.



21 Aprile 1968: Firenze: +29,0°C.



22 Aprile 2000: +30,5°C a San Michele all’Adige (Trento).



24 Aprile 2007: Milano: +29,7°C



25 Aprile 2004: a Bologna vento a 98,2 kmh.



29 Aprile 2003: Alghero: +31°C



30 Aprile 2003: Potenza: +28°C, record storico di caldo per questo mese.