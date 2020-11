GROSSO: "possibile ma non certa una fase invernale anticipata dopo metà mese"

REDAZIONE: i nostri lettori vogliono sapere subito se ci sarà un'invernata anticipata intorno alla metà di novembre.

GROSSO: diciamo che, da qualche giorno, compaiono nelle mappe a lungo termine, pur ad intermittenza, schemi barici che appartengono alla stagione invernale, con l'anticiclone russo-scandinavo piazzato sul nord Europa, le perturbazioni che sono costrette a deviare verso le basse latitudini e una convergenza interessante tra le perturbazioni atlantiche in arrivo da ovest e masse d'aria fredda parcheggiate sull'est europeo in movimento retrogrado in direzione del centro Europa.



REDAZIONE: e porteranno a qualcosa?

GROSSO: in questa fase della stagione, in cui il vortice polare non è ancora compatto e forte, è ormai una consuetudine assistere a questo tipo di configurazione, che però spesso subisce una sorta di "effetto miraggio". In pratica il rientro freddo da est viene sempre più rimandato nel tempo dai modelli, perché viene sovrastimato l'accumulo di aria fredda e la corrente da ovest non è poi cosi debole come segnalano inizialmente le carte. Alla fine l'irruzione magari arriva a fine novembre, già ritardata di almeno 7-10 giorni e si riduce ad 1-2 giorni di freddo moderato. Quello è il rischio.



REDAZIONE: e succederà così anche quest'anno?

GROSSO: intanto cominciamo a vedere se questo schema barico invernale verrà confermato e non cancellato come potrebbe anche accadere se il flusso zonale atlantico decidesse di spingere un po' più di quanto previsto sino ad ora.



REDAZIONE: e allora cosa dovremmo aspettarci dalla prossima settimana?

GROSSO: certamente una fase di variabilità con qualche momento piovoso sino a giovedì 12, poi bisogna capire che movimento farà l'anticiclone, quasi certamente non rimarrà fermo nel Mediterraneo. In altre parole non ci aspettiamo una fase statica del tempo ma dinamica; non è ancora tempo di anticicloni che persistono per lunghi periodi alle nostre latitudini.



REDAZIONE: è in previsione una fase di vento che possa spazzare via le sostanze inquinanti e magari anche una concentrazione virale troppo alta dai grandi centri urbani?

GROSSO: no, al momento tutto questo non è previsto. Ci vorrebbe una tramontana estesa e sostenuta, o forti venti di Bora e Grecale, che al momento non si vedono.