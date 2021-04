GROSSO: "la primavera avanza, le piogge gradualmente si ritireranno al nord"

REDAZIONE: "il maltempo che stiamo riscontrando al centro e al sud avrà altre repliche da qui alla fine del mese?"

GROSSO: riteniamo che, con l'inserimento di masse d'aria più calde dal nord Africa dirette verso il nostro meridione, la primavera possa fare un passo avanti verso l'estate. In questo modo i fenomeni tenderanno gradualmente a posizionarsi sempre più a nord, anche se potranno comunque coinvolgere a tratti anche le regioni centrali e sempre meno invece il meridione.

REDAZIONE: il nord dunque assisterà presto a precipitazioni che possano far rientrare in modo più netto il rischio di una pericolosa siccità?

GROSSO: potenzialmente maggio è un mese molto piovoso ma non è detto ovviamente che sia così ogni anno. Al momento però si scorgono discrete possibilità che il nord possa ricevere il passaggio di qualche benefica perturbazione.

REDAZIONE: nel week-end sperimenteremo temperature estive?

GROSSO: diciamo tardo primaverili, è una situazione comunque temporanea, che potrebbe però mettere radici al sud nei giorni successivi, qualora si instaurasse un flusso meridionale costante.

REDAZIONE: il grosso iceberg alla deriva in Antartide si è sciolto in pochi anni, dovremo preoccuparci?

GROSSO: è normale che un iceberg lasciato salire a latitudini dove si registrano temperature mediamente più alte finisca per fondere, avremmo dovuto stupirci del contrario. Si continua a sottovalutare che la concentrazione di ghiaccio ai Poli dipende anche e soprattutto dalle correnti sottomarine. Stamane leggevo un articolo di Rondanini sul Corriere in cui commentava la grande biodiversità presente nella zona di Chernobyl e si chiedeva se davvero fosse la natura a dover essere in pericolo o solo il genere umano...riflettiamo!