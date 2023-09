GROSSO: "l'anomalia sulle Canarie Ã¨ MOLTO GRAVE, ecco cosa potrebbe succedere"

Un buco nero si. Sembra proprio un black hole che risucchia tutto quella sorta di pozzo barico presente ad ovest della Penisola Iberica, non lontano dalle Canarie. Un'anomalia che si riscontra soprattutto a partire dal 2003 (ricorderete in quell'occasione la capostipite delle famigerate estati da forno), ma che, a più riprese, si è presentato anche negli anni successivi in tutte le stagioni.

Cosa ha provocato? Inverni spesso miti perchè le saccature cariche di maltempo si infilavano lì e a noi, di rimbalzo, toccava l'anticiclone subtropicale con aria mite ed inversioni termiche, primavere limitate nelle precipitazioni proprio dallo stesso tipo di affondi troppo occidentali ed estati da forni quando l'aria fresca si infilava lì.



Certo, non c'è solo quell'anomalia, perchè spesso i vortici freddi, sospinti da una corrente a getto "pazzerella" puntavano i Balcani, la Grecia e persino il Medio Oriente, evitando chirurgicamente l'Italia e dunque il Mediterraneo centrale, ma diciamo che questa delle Canarie incide non poco.

Certamente anche l'Iberia ha vissuto siccità storiche, perchè le saccature che avrebbero potuto colpire almeno Spagna e Portogallo, isolavano un vortice a ridosso delle Canarie che moriva lì senza avanzare verso levante.

E sta risuccedendo, almeno in parte, guardate cosa si prevede per domenica 17 settembre:

E il vizietto si potrebbe ripetere anche domenica 24 settembre:

Così la pioggia non ci arriva, se non su limitate porzioni di territorio, mentre le temperature restano superiori alla media.

E cosa ci vorrebbe allora per sbloccare la situazione? Già uno scenario che non preveda "incagliamenti" come quello che vi mostriamo qui sotto, sarebbe sufficiente; in pratica la saccatura viaggerebbe alta, limando gradualmente l'alta pressione, senza scendere inutilmente così bassa di latitudine, per poi rimanere impaludata:

La presenza di questa "pozza" però non aiuta la circolazione generale sull'Europa a risultare dinamica e in chiave autunnal-invernale non può che destare molta preoccupazione.