GROSSO: "il TEMPO Ã¨ ancora malato, si cerca la cura PERTURBATA da metÃ  marzo..."

L'anticiclone è un cancro con il quale il tempo deve convivere, se prendesse piede ulteriormente e per quasi tutto l'anno, per l'Europa sarebbero guai grossi, si parlerebbe di carestia.



Per fortuna le figure depressionarie cercano di opporsi a questo strapotere e puntano a conquistare il Mediterraneo entro il 20 del mese con due azioni, una delle quali probabilmente andrà a vuoto, cioè quella di metà mese.



E' vero, ci sono modelli come quello canadese che mostrano tra il 14 ed il 15 marzo l'ingresso di una saccatura molto stretta ed incisiva nel cuore del Mediterraneo centrale con un peggioramento breve ma abbastanza incisivo, soprattutto in termini di vento e di freddo ed altri (la maggioranza) che invece lo riducono ad una sfuriata di correnti da nord-ovest, qui sotto trovate la doppia versione:

Molto diverse sono invece le carte per il periodo immediatamente successivo, tra venerdì 17 e sabato 18 marzo, che fanno intendere che l'ingresso della saccatura sarà con buona probabilità molto meno sacrificato, affondo sull'ovest del Continente, correnti da sud ovest e piogge importanti al nord (ma anche neve sulle Alpi) e lungo il versante tirrenico, vi offriamo due versioni di differenti modelli, entrambi CONFORTANTI :

RIASSUMENDO:

-fino a lunedì 13 qualche pioggia al centro e al sud, specie sui versanti tirrenici, nel fine settimana neve a quote elevate sui settori alpini di confine, per il resto soleggiato e molto mite. (attendibilità: 99%)



-tra martedì 14 e mercoledì 15 possibile affondo di una saccatura con qualche precipitazione su nord-est, anche nevosa su centro-est Alpi, pioggie su alto e medio Tirreno, poi medio Adriatico e meridione seguita da vento e un clima più fresco. Attendibilità: 55%



-giovedì 16 tempo discreto ovunque. (attendibilità: 45%)



-da venerdì 17 a lunedì 20 possibile fase perturbata a partire dal nord-ovest e dai versanti tirrenici. (Attendibilità: 45%)