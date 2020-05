Grosso GUASTO meteo dai primi di giugno su mezza Europa? (Mappe all'interno)

Un'incisiva saccatura è prevista affondare verso il Mediterraneo occidentale per i primi giorni di giugno, orientativamente tra il 4 ed il 5 del mese di giugno e coinvolgere almeno in parte anche il nostro Paese, provocando forti temporali al nord e su parte del centro e un richiamo invece di aria calda al sud, dove non si verificherebbero precipitazioni.

Da giorni i modelli tracciano mappe del genere, anche se faticano ad inquadrare esattamente il posizionamento del vertice inferiore della saccatura: naturalmente più sarà spostato verso est (ma non troppo) e più inciderà sul tempo del nostro Paese.

Al momento l'ipotesi più accreditata è quella che si evince dall'osservazione della media degli scenari del modello americano e che vi proponiamo qui sotto, affondo francese ed iberico ma risvolti instabili per nord e centro Italia in seno a correnti da SW:

Altri scenari relativi allo stesso modello evidenziano una situazione piuttosto simile, con nord e centro Italia sempre coinvolto da passaggi instabili sempre per lo stesso intervallo di tempo:

E per i giorni successivi? La situazione non cambierebbe di molto, anzi la saccatura, pur leggermente indebolita, andrebbe a fare qualche progresso verso levante, raggiungendo entro lunedì 8 giugno la regione alpina e coinvolgendo dunque nell'instabilità gran parte del nostro Paese, scalzando anche il caldo dal sud:

SITUAZIONI ESTREME: naturalmente il modello prevede anche scenari estremi, che dipingono un maltempo ben più vistoso e abbracciato al nostro Paese già per sabato 6 ma queste mappe risultano molto meno attendibili e ve le proponiamo solo per completezza di informazione:

RIASSUMENDO: già dal 3-4 giugno accentuazione dell'instabilità al nord, ma peggioramento più netto dal 5-6, in estensione al centro, ma non al sud, dove invece farà piuttosto caldo per un richiamo costante di correnti di Libeccio.