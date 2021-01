Freddo in arrivo tra venerdi e il fine settimana, ma non severo come quello che colpirà l'est europeo.

Ma cosa succederà nella terza decade del mese?

Arriverà altro freddo?

Ed altra neve?

Tutto quello che bisogna sapere sul tempo che fa e che farà in 3 minuti!



Alessio Grosso commenta l'evoluzione sino a fine mese...Ascoltate!



Ascolta: https://www.meteolive.it/audio/130121-016.mp3