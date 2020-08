Grossa tromba marina a Grado, in Friuli Venezia Giulia

La circolazione depressionaria che in queste ore è attiva sulle regioni centro-settentrionali alimenta della spiccata instabilità.

I fenomeni di maggior rilievo stamane li ritroviamo al nord-est. In Friuli Venezia Giulia l'aria più fresca e fortemente instabile a contatto con la calda superficie marina ha dato vita ad alcuni vortici: una tromba marina particolarmente grande ha interessato attorno alle 8 del mattino la zona di Grado, in provincia di Gorizia.

La tromba marina, immortalata da numerosi cittadini del posto, ha perso intensità raggiungendo il litorale. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.