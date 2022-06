GRAVE ondata di CALDO: inizio settimana prossima con 40 GRADI su alcune regioni, vediamo dove

Cadono nel vuoto, come le pere mature da un albero, le promesse di un break rinfrescante che fino a ieri aleggiavano in alcune mappe per la settimana prossima. Il caldo ha sempre una marcia in più e nel giro di 24 ore ha assoggettato tutti i modelli circa una sua persistenza...anzi una sua intensificazione sull'Italia nei primi giorni della nuova settimana.

Il problema è sempre lo stesso, che ci sta affliggendo da oltre un mese: la reiterata presenza di gocce fredde ad ovest del Portogallo che non fanno altro che tirare su continuamente calore dall'Africa.

Oggi a farne maggiormente le spese, con temperature da capogiro, sono i Paesi dell'Europa occidentale. La prossima settimana invece saremo noi i candidati, prima le regioni centro-settentrionali e poi anche il sud. Per le speranze di cambiamento si dovrà andare alla seconda parte della settimana prossima, sperando siano reali.

Per iniziare, vi mostriamo le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di martedi 21 giugno:

Una vera e propria lingua di fuoco che porterà isoterme alla medesima quota tra 26 e 28° sul Mediterraneo occidentale e tra 20 e 24° sull'Italia.

Al suolo questi saranno i riscontri termici previsti per il pomeriggio di lunedi 20 giugno:

In Pianura Padana si prevedono punte tra 36 e 38°; 33-34° nelle zone interne dell'Italia centrale, sulla bassa Lucania, sul Salento e sulla Sardegna. Temperature più sopportabili, ma al prezzo di un alto tasso di umidità, sulla Liguria e il basso Tirreno.

La giornata di martedi 21 giugno presenterà un quadro termico ancora più critico!

Punte di 39-40° sulla Valpadana centro-orientale, 35-37° nelle aree interne del centro e del meridione, 35° sulle Isole. Si spera ovviamente in un ridimensionamento di questi valori nel corso dei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati.

