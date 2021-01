GRANDE FREDDO: quando arriverà? Porterà la NEVE? Tutte le ultimissime!

Se ne parla da giorni. E un motivo ci sarà...

Il modello europeo ha lanciato il guanto di sfida e da più emissioni segnala l'arrivo di un'ondata di freddo intensa da mercoledi 13, non solo sui Balcani, come sarebbe statisticamente facile prevedere in questo periodo, ma anche sul nostro Paese con risvolti anche nevosi sul medio Adriatico e sul meridione.



Per capire di cosa parliamo ecco il grafico termico relativo alle Alpi orientali previsto alla quota dei 1500m per i prossimi giorni, che riassume la posizione della sua emissione ufficiale (in nero) rispetto agli altri scenari (la media è in rosso): è chiaro che risulti un po' estrema ma la media viaggia comunque su un valore di -5°C , un valore che indica sicuramente la persistenza del FREDDO:

Il modello europeo infatti NON considera cosi importante la spinta delle correnti da nord-ovest che devierebbero la colata verso est, così come invece ritiene probabile il modello americano; molti altri modelli "minori" si adeguano a questa tesi, pur con qualche eccezione.

Ecco a tal proposito le temperature previste dal modello americano a 5500m per mercoledi 13; si vede chiaramente la spinta della corrente a getto in sinergia con l'alta pressione, pronta a deviare tutto il gelo verso est, senza coinvolgere in pieno l'Italia.

Dunque: chi avrà ragione? L'idea è che comunque ne possa scaturire una situazione intermedia, simile ad esempio a quanto viene messo in evidenza dal modello canadese per giovedi 14, guardate le temperature previste a 1500m, si nota la risalita del ricciolo mite anticiclonico sulle Isole Britanniche e la corposa irruzione fredda sui Balcani ma anche su parte dell'Italia:

Comunque sia l'europeo ci sta dicendo un'altra cosa: può darsi che la prima ondata vada in parte a vuoto, ma a breve, già prima dell'inizio della terza decade del mese, ne arriverà un'altra ben più diretta e non ce lo dice solo con l'emissione ufficiale ma anche con la media degli scenari, eccola!

Questa ipotesi peraltro viene sposata nel lungo termine (dal 20 gennaio in poi) anche dal modello americano, come si evince dalla mappa seguente, un ramo del vortice polare ci entrerebbe direttamente in casa con neve al nord e sulla Toscana:

RIASSUMENDO:

-tra giovedi 14 e sabato 16 gennaio gran parte dei modelli vedono un'irruzione fredda SEVERA sull'est europeo e solo marginalmente sull'Italia, ma il modello europeo, la ritiene possibile anche sul nostro Paese. Al momento dunque la probabilità che l'irruzione colpisca l'Italia in pieno è del 35%, che la colpisca marginalmente è del 65%.

- Se la colpisse in pieno i risvolti nevosi non mancherebbero su tutte le zone appenniniche del centro e del sud, specie quelle del versante adriatico, dove la neve potrebbe cadere anche su pianure e coste, al nord e su Toscana ed alto Lazio prevarrebbe il sole ma farebbe freddo, salvo deboli nevicate nel Riminese.

-Se la colpisse marginalmente comunque nevicherebbe sui rilievi abruzzesi e sull'Appennino meridionale a quote molto basse e farebbe piuttosto freddo ovunque, salvo forse al nord-ovest, coinvolto dal favonio.



-Da lunedì 18 e nei giorni seguenti sembra possibile un altro attacco del vortice polare all'Europa, questa volta più diretto con precipitazioni nevose questa volta al nord e sull'alto Tirreno. Molti modelli, ma non tutti, convergono su questa ipotesi che al momento ha un'attendibilità del 35-40%.

Seguite gli aggiornamenti!