GRANDE FREDDO: differenze tra il modello europeo e americano

E' ormai praticamente certa l'ondata di freddo che si farà sentire in Italia a partire da venerdi 12, con un acuto prevsto tra sabato 13 e domenica 14 febbraio.

I due modelli più performanti della rete, il modello americano ed europeo, sono praticamente sovrapponibili fino alla giornata di domenica; in seguito invece differiscono sulla velocità del getto occidentale che si ripercuote su una maggiore o minore invadenza della mitezza presente sull'ovest del Continente.

Il giorno preso come campione per il nostro confronto è lunedi 15 febbraio. La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste in Europa nel pomeriggio della giornata in parola secondo il MODELLO AMERICANO:

Notate l'isoterma 0° alla medesima quota che taglierà praticamente il Mediterraneo occidentale e la Francia. Sull'Italia avremo temperarture negative, anche attorno a -8/-10° sulla verticale del centro-sud.

Osserviamo invece la tesi del MODELLO EUROPEO per il medesimo lasso temporale (lunedi 15 febbraio):

Le differenze con il modello americano non sono poche. Osservate il limite dell'isoterma 0°a 1500 metri posizionato molto più ad est. Addirittura il settore di nord-ovest avrebbe già isoterme positive, con la mitezza a spingere verso l'Europa centro-occidentale (freccia rossa).

In altre parole, secondo l'elaborato nostrano, il freddo sarebbe meno ficcante anche se su gran parte d'Italia la situazione portrebbe non cambiare nella sostanza, ad eccezione del nord-ovest.

Chi avrà ragione? Per cercare di dare una risposta, analizziamo la media termica degli scenari di entrambi gli elaborati.

Notiamo che la media termica di tutti gli scenari del modello americano è praticamente sovrapponibile allo scenario ufficiale di questa mattina:

Il problema è che anche la media termica del modello europeo per lunedi 15 febbraio NON sconfessa lo scenario ufficiale di questa mattina, con l'isoterma 0° a ridosso dei settori occidentali italiani.

In questi casi è quindi molto arduo stabilire quale modello sia più lungimirante. Bisognerà aspettare ancora 24-36 ore per sciogliere la "prognosi" su questo punto. Continuate quindi a seguirci!

