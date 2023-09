Grande fatica dell'Autunno prima del 20 Settembre, poi cambia tutto!

Tra poco meno di due settimane arriverà l'equinozio d'autunno, che segnerà definitivamente la fine dell'estate nell'emisfero boreale. A quanto pare, secondo le indicazioni dei principali centri di calcolo, a causa di una serie di coincidenze, l'Italia potrebbe ritrovarsi sotto correnti decisamente più fresche e molto instabili, di chiaro stampo autunnale.

L'autunno astronomico sembra iniziare con intensità, con diverse perturbazioni che potrebbero spazzare via definitivamente il calore dal Mediterraneo, quel calore che per gran parte della seconda decade del mese persisterà sulla nostra penisola, in particolar modo sul centro-sud e sulle isole maggiori.

Su questo punto non ci sono più dubbi: gli anticicloni subtropicali saranno ancora molto invadenti e causeranno temperature notevolmente superiori alle medie stagionali, specialmente al sud, come mostrato dalla mappa delle anomalie del modello GFS per un periodo di 5 giorni tra il 15 e il 20 settembre. Osservando la mappa, tutta l'Italia, così come gran parte dell'Europa centrale, presenta temperature superiori alle medie del periodo:

Tutto questo calore e questa energia serviranno come carburante per le perturbazioni che nella terza decade del mese potrebbero colpire l'Europa e sicuramente non passeranno inosservate. È molto probabile assistere, in una prima fase, al manifestarsi di fenomeni molto intensi, localmente estremi, come grandine di grosse dimensioni, forti raffiche di vento e anche fenomeni vorticosi sull'Europa centrale e, localmente, anche in Italia.

La terza decade del mese si preannuncia dinamica, secondo le previsioni dei principali centri di calcolo, sia l'europeo ECMWF che l'americano GFS. Il modello europeo prevede l'arrivo di una saccatura fresca già dal 20 settembre, soprattutto al nord, portando un deciso peggioramento del tempo, mentre al sud potremmo avere gli ultimi giorni caldi:

Il modello americano, al contrario, indica un'ondata di calore persistente anche all'inizio della terza decade, attorno al 20-23 settembre; successivamente, l'aria fresca potrebbe, a più riprese, invadere l'Italia causando un drastico calo delle temperature e diversi episodi di maltempo:

Insomma, sembra che l'autunno potrebbe davvero iniziare a farsi sentire nel corso della terza decade del mese.