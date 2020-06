GRANDE CALDO sul meridione, prima dei FORTI TEMPORALI al nord

IMPENNATA DI CALDO AL CENTRO ED AL SUD. Stiamo sperimentando una temporanea intensificazione del richiamo caldo meridionale, dovuto all'approssimarsi di una perturbazione attesa tra giovedì e venerdì. Le correnti si dispongono dai quadranti meridionali, con un aumento deciso della temperatura al centro ed al sud, dove i valori diventano particolarmente elevati nelle zone interne. L'apice del caldo verrà raggiunto tra mercoledì e giovedì, su alcune regioni potranno essere toccate punte fino a +40°C, in particolar modo nelle zone interne delle due Isole Maggiori e sul Tavoliere delle Puglie. In generale su queste regioni sono attesi valori di caldo intenso ma torrido, con tassi contenuti di umidità relativa.

Farà molto caldo anche nell'entroterra del centro e del nord ma qui l'umidità relativa risulterà più elevata, dando luogo a condizioni afose di caldo. Particolarmente esposte a questo tipo di situazione sono città come Bologna e Firenze ma anche città più vicine alla costa, come Roma e Genova. Su queste ultime due città i valori saranno più contenuti, in linea generale la colonnina di mercurio resterà ben al di sotto dei 35 gradi ma l'umidità sarà molto elevata, i livelli di temperatura percepita potrebbero superare la soglia dei +40°C a causa dell'afa. Stima delle temperature massime previste giovedì sull'Italia:

L'ondata di calore per le regioni del centro e del sud tenderà ad attenuarsi soltanto a partire da venerdì, quando il passaggio di una perturbazione farà ruotare il vento al suolo dai quadranti nord-occidentali, con il Maestrale pronto a far nreccia a partire dal canale di Sardegna e dal canale di Sicilia, accompagnato da aria più "mossa" ed una riduzione del quadro termico generale.

I FORTI TEMPORALI DI GIOVEDÌ E VENERDÌ AL NORD. Il caldo intenso (ma passeggero) che coinvolge il Mediterraneo centrale in questo inizio di settimana, rappresenta la risposta calda che anticipa l'entrata in scena di una perturbazione abbastanza attiva che coinvolgerà le regioni settentrionali portando dei temporali anche intensi soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Negli ultimi aggiornamenti i modelli sembrano aver accentuato il passaggio di questa perturbazione, con fenomeni che non si limiteranno ad interessare soltanto l'area alpina e prealpina ma si spingeranno anche nelle pianure è molto probabilmente coinvolgeranno anche alcuni tratti costieri.