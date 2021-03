Grafico SCENARI FUTURI: il freddo se ne va, ma nessun sopra media estremo in vista per l'Italia!

L'ondata di freddo fuori stagione che ha portato molto vento e neve a quote molto basse in Italia, sta per abbandonarci. Tuttavia non aspettiamoci l'esplosione di una mitezza esasperata sulla nostra Penisola nei prossimi giorni, segnatamente al meridione.

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Freddo in ritirata abbastanza rapida dal capoluogo lombardo, soppiantato da temperature attorno alla media del periodo fino alla fine del mese. Nei primi giorni di aprile si evince un lieve sopramedia, seguito da un'estrema incertezza termica a lungo termine.

Niente di nuovo sul fronte delle piogge che seguiteranno ad essere molto scarse ad eccezione del lungo termine dove pare muoversi qualcosa.

Il secondo grafico si riferisce invece alla città di ROMA:

Notiamo un rialzo termico nelle prossime ore con le temperature che si riporteranno attorno alla media del periodo o leggermente sopra sul finire del mese. A seguire si evince anche qui un'estrema incertezza del fattore termico per i primi giorni di aprile.

Sul fronte delle piogge non avremo novità di rilievo, in quanto le precipitazioni saranno sempre piuttosto scarse.

Infine, ecco il grafico relativo alla città di BARI:

Lento, ma costante rialzo termico fino alla fine del mese. Nei primi giorni di aprile si nota anche qui un'enorme incertezza sul fronte termico.

Dal punto di vista delle piogge, clima secco fino alla fine del mese, poi qualche pioggia dovrebbe essere garantita.

Se volete vedere il grafico di altre città italiane per i prossimi 15 giorni cliccate qui: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/