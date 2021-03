Grafico scenari futuri: dal FREDDO alla MITEZZA durante la settimana prossima

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Il freddo dovrebbe proseguire per tutto il fine settimana, senza determinare precipitazioni importanti. All'inizio della prossima settimana graduale aumento delle temperarture che si riporteranno attorno alle medie del periodo. Per avere qualche pioggia degna di nota si dovrà aspettare la fine di marzo o i primi giorni di aprile.

Il secondo grafico si rifesce alla città di ROMA:

Temperature sotto media e freddo fino all'inizio della settimana prossima con qualche nevicata in Appennino, ma precipitazioni nel complesso scarse. Da metà settimana prossima si assisterà ad un lento aumento delle temperature sempre accompagnato da scarse precipitazioni.

Infine, il terzo grafico mostra il tempo sulla città di BARI:

Maltempo, freddo e neve a bassa quota proseguiranno fino a martedi 23 marzo. A seguire ancora freddo, ma con temperature in lento e graduale aumento ad iniziare dalla metà della prossima settimana. Non si raggiungerà la media termica almeno fino alla fine del mese anche se le precipitazioni diverranno via via più scarse.

