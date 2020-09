Goccia fredda a spasso nel Mediterraneo, settimana coi temporali?

Una massa d'aria fresca e instabile sta penetrando nel Mediterraneo in queste ore ed è proprio questa che sta scatenando temporali piuttosto forti su alcune regioni del nord, come quello avvenuto su Genova in nottata.

Nei prossimi giorni la perturbazione si isolerà nel Mediterraneo occidentale e vi stazionerà per diversi giorni senza alcuna via di fuga, essendo totalmente circondata da aree di alta pressione che ne limitano i movimenti.

Questo "isolamento" durerà sino a giovedì e l'Italia verrà poco coinvolta dalla perturbazione (ci aspettiamo un miglioramento tra domani e giovedì sulla nostra penisola).

Nei giorni successivi, invece, la massa d'aria fresca tornerà a muoversi molto lentamente verso est e questo favorirà un sensibile aumento dell'instabilità su buona parte delle regioni tirreniche.

In particolare ci aspettiamo un guasto del tempo significativo venerdì 11 sulle regioni del nord-ovest e su gran parte del lato tirrenico dalla Toscana alla Sicilia, Sardegna compresa. I fenomeni potrebbero rivelarsi localmente molto forti, specie nelle zone interne e sulle colline di Toscana, Lazio, Sardegna, Campania.

I primi segnali del peggioramento subentreranno giovedì tra pomeriggio e sera, ma riguarderanno solo la Sardegna, la Liguria occidentale e il Piemonte, mentre il resto d'Italia si ritroverà ancora sotto l'anticiclone.



Week-end molto instabile e perturbato!

L'apice del maltempo arriverà proprio nel fine settimana: tra sabato e domenica nubi, piovaschi e temporali a tratti intensi coinvolgeranno tante nostre regioni, da nord a sud. Anche il versante adriatico e il sud riceveranno gli effetti di questa perturbazione, senza tuttavia particolari cali di temperatura.

Difatti il clima continuerà a presentarsi caldo (senza eccessi) di giorno e molto fresco di notte.