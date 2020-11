Gli "SPAGHETTI" sanciscono l'arrivo di un tempo più DINAMICO...

L'egemonia dell'alta pressione che ha "annientato" l'intero mese di novembre, dovrebbe avere i giorni contati, almeno secondo il modello americano.

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Alta pressione al capolinea alla fine di questa settimana. A seguire potrebbero tornare le piogge (e la neve in montagna) sotto un contesto termico che al momento appare incerto. Diversi cluster comunque puntano al ribasso, segno che non si può escludere un calo delle temperature.

Il secondo diagramma si riferisce invece alla città di ROMA

Anche per la Capitale valgono gli stessi discorsi del Capoluogo Lombardo: alta pressione fino al termine di questa settimana, poi avvio di un periodo maggiormente dinamico e piovoso anche se abbracciato da temperature non fredde.

Infine, esaminiamo il grafico relativo alla città di BARI:

Alta pressione per tutta questa settimana; a seguire (da domenica 29), maltempo e clima maggiormente dinamico anche nei giorni a seguire con la pioggia che non dovrebbe mancare. Temperature però costellate sempre da un leggero sopramedia; in altre parole, non dobrebbe fare freddo.

Se volete vedere la tendenza del tempo con gli spaghetti di altre città italiane, cliccate qui: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/