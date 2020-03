Gli scenari di inverno tardivo a lungo termine

Gli scenari a lungo termine suggeriti questa sera dal modello americano, mettono in mostra quello che moltissimi appassionati dell'inverno e della neve avrebbero voluto vedere durante i mesi di gennaio e febbraio. Di cosa stiamo parlando con esattezza? Di una frenata particolarmente accentuata della corrente a getto che porterebbe allo sviluppo di un'onda di alta pressione rivolta a lungo i meridiani dell'Oceano Atlantico, una configurazione atmosferica che porterebbe ad un rapido raffreddamento della temperatura sull'Europa centrale ed orientale, dove le correnti arriverebbero perfino da nord-est e le temperature scenderebbero diversi gradi sotto le medie del periodo.

La percentuale di realizzazione di tali scenari appare piuttosto bassa e le distanze previsionali decisamente lunghe, anche se la costanza con la quale in questi giorni gli aggiornamenti di alcuni modelli si ostinano a proporre tali scenari, fa senza dubbio riflettere. Ecco la previsione del modello americano riferita a lunedì 23: