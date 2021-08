Gli appuntamenti col cielo d'agosto

Nonostante sia ormai estate inoltrata, la seconda metà di agosto agosto rimane un ottimo periodo per osservare il cielo, ci sarà la Luna piena del Grano, un paio di congiunzioni e diversi pianeti visibili anche ad occhio nudo. La via lattea sarà ancora ben visibile, con il nucleo più luminoso che per tutta la seconda metà del mese resterà sopra l'orizzonte per gran parte della nottata. La Via Lattea sarà visibile subito dopo il crepuscolo in direzione sud, aprendo in cielo con una inclinazione quasi verticale. Nel corso della notte il nucleo si sposterà poi verso ovest e contemporaneamente tenderà a tramontare.

Appuntamento immancabile anche con il prossimo plenilunio, la cosiddetta "Luna piena del grano" che apparirà splendente nella notte del 22 agosto, mentre l'ultimo quarto cadrà il 31 del mese. Non sarà una super Luna poiché la distanza del nostro satellite naturale alla Terra sarà di 377.329km.





Si tratta questa di una distanza ben più ampia rispetto al suo apogeo che verrà raggiunto il 21 di agosto alle 8:54, quando la Luna verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra nel corso della sua orbita, con una distanza di 369.128km dal nostro pianeta. La prossima Luna piena sarà inoltre accompagnata dalla congiunzione con Giove che avverrà tra il 21 e il 22 di agosto.