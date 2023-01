GIOVEDI' 12: veloce perturbazione per alcune regioni, il meteo per domani!

Passata la prima perturbazione di gennaio ecco che se ne prepara subito un'altra, seppur di gran lunga più debole e veloce. Dopo qualche ora di momentanea tregua arriverà un altro velocissimo impulso instabile dal nord Atlantico che manifesterà i suoi effetti principalmente al sud.

Questa perturbazione sta già valicando in questi minuti i confini e sta regalando debolissime piogge al nord, ma saranno le regioni del sud il principale obiettivo di questo impulso molto fresco. In particolare nella giornata di giovedì 12 gennaio ci aspettiamo piogge deboli e sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. Le coste della Campania e tutta la Calabria centro-meridionale se la vedranno con piogge un po' più estese e anche isolati acquazzoni o temporali!

Al transito di questo nucleo freddo (prevalentemente in alta quota) osserveremo il ritorno di nevicate sparse e deboli fino a 900-1000 metri sull'Appennino centrale, 1100-1200 metri su Basilicata e Calabria e oltre i 1400 metri in Sicilia.

Maggiori dettagli nel video:

E per il nord? Eccetto le deboli piogge in atto questa sera, non ci aspettiamo altri particolari fenomeni. La perturbazione scivolerà rapidamente verso sud e lascerà alle sue spalle aria più secca e limpida. Insomma sarà un giovedì generalmente stabile sul settentrione e gran parte del centro Italia.

Nei giorni successivi avremo modo di commentare altre ondate di maltempo dai connotati via via sempre più freddi, come già annunciato in questo articolo!