Giovedì pieno di maltempo al sud, brevissima pausa al nord

La perturbazione che ha portato nevicate in pianura al nord e tanta pioggia sulle regioni centrali si sta rapidamente muovendo verso il Meridione, dove si appresta a portare almeno 24 ore di piogge e venti forti.

L'aria fredda resterà confinata quasi tutta sulle regioni settentrionali, ma comunque un calo sostanzioso delle temperature si avvertirà anche al sud.

METEO 3 DICEMBRE 2020 | Migliora nettamente su tutto il nord-ovest, gran parte del nord-est, Toscana, Umbria e Lazio. Residue nevicate sulle Alpi orientali tra Trentino, Veneto e Friuli oltre 600-700 metri. Residue piogge su Marche, Abruzzo e Sardegna, mentre il maltempo sarà persistente su gran parte del sud.

Possibilità di rovesci e locali forti temporali sulla Puglia centro-meridionale, Basilicata e Calabria. Piogge attese anche in Sicilia.

In serata tempo in graduale miglioramento un po' su tutto il sud.



Da venerdì nuovo intenso peggioramento a causa di una perturbazione polare.