Giovedì 5 marzo: NEVE sino in pianura al nord? Clamorosa ipotesi del modello americano

Un susseguirsi di onde perturbate che trasportano sul Paese aria progressivamente più fredda, non più di aria polare marittima, ma artica marittima, cioè più fredda.



In questo turbillon di vortici che passano e favoriscono sbalzi termici, "seccate" favoniche e accumulo di aria fredda, è chiaro che un pensierino ad una nevicata marzolina, sia pure di poche ore, sul catino padano, la si può anche fare.



Il modello americano la propone in modo abbastanza deciso per giovedì 5 marzo, come si nota dalla mappa delle precipitazioni relativa al suo modello ad area limitata:

E chiaro che si tratterebbe di rovesci nevosi in un contesto più votato alla pioggia o alla neve bagnata, ma comunque sia sarebbe già una sorta di piccolo miracolo, dopo oltre due mesi di astinenza. La neve cadrebbe comunque copiosa nei fondovalle alpini, sull'Appennino ligure a quote basse, molto meno su quello emiliano, esposto ad un respiro mite sia di Libeccio in quota che di Scirocco al suolo.



Da dove si originerebbe questo episodio invernale? Dalla fase di vento da nord freddo che seguirà il passaggio del vortice di martedì 3 marzo, come si evince chiaramente da questa mappa:

Si vede molto bene del resto la formazione di un'alta termica (cioè dovuta alla presenza di aria fredda) a ridosso dell'ovest delle Alpi. Da ovest si avvicina a grandi falcate la bobina depressionaria successiva, che andrebbe (meglio usare il condizionale) a determinare appunto le nevicate a bassa quota al nord, come si evince nelle prossime mappe:

L'attendibilità? Al momento la convergenza sembrerebbe notevole; la maggioranza delle 20 corse legate all'emissione ufficiale odierna sposa questo tipo di configurazione, ma sappiamo benissimo che questo non basta per avallare in toto una previsione ad una settimana di distanza. Dunque non si va oltre il 45-55%.

Seguite comunque gli aggiornamenti!