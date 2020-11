Giovedì 19 novembre: attenzione alla NEBBIA sulle pianure del nord!

L'apice di questa prima tornata anticiclonica avverrà nella giornata di domani, giovedi 19 novembre, in attesa di un cambiamento che diverrà realtà venerdi 20.

Quella di domani, pertanto, si annuncia la giornata più nebbiosa della settimana in Valpadana. La coltre grigia tenderà solo parzialmente a dissolversi in giornata, ma in alcune aree pianeggianti potrebbe persistere dalla mattina alla sera.

Prevedere l'esatta ubicazione dei lenzuoli nebbiosi in pianura non è mai facile. In questa sede ci proviamo con l'ausilio del modello francese Arome; ecco cosa si prevede alle ore 10 di domani mattina al nord:

A parte i settori più settentrionali ed occidentali della pianura, quasi tutta la Valpadana sarà preda di nebbie o nubi basse. Notate l'estensione della coltre grigia fino ai litorali veneti e romagoli.

La macchia rossa che vedete sulla Liguria non è nebbia, ma nubi basse (Maccaja) che dovrebbe intensificarsi nell'arco della giornata stante la rotazione delle correnti dai quadranti meridionali nei bassi strati.

La situazione da questo punto di vista dovrebbe sensibilmente migliorare nella giornata di venerdi stante l'arrivo del vento, delle nubi e anche qualche pioggia. Migliorerà anche la qualità dell'aria nelle città.

Situazione meteo LIVE: