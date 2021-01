Giorni della merla pieni di maltempo ma con poco freddo

Il secondo mese dell'inverno meteorologico sta volgendo al termine ed incombono i tanto attesi "giorni della Merla", che per tradizione sarebbero i più freddi dell'anno. Questa volta però la tradizione non sarà rispettata.

L'aria fredda che in queste ore sta sferzando il centro-sud si sta rapidamente spostando verso l'est Europa e a breve sarà solo un ricordo. Prima l'alta pressione e poi una nuova perturbazione atlantica spazzeranno via il freddo soprattutto dal centro-sud, favorendo un netto aumento delle temperature fino a raggiungere valori tipicamente tardo autunnali.

L'alta pressione resisterà appena 24 ore sull'Italia, ovvero per tutta la giornata di giovedì 28. Tra venerdì e domenica, invece, almeno due perturbazioni attraverseranno la nostra penisola col loro carico di nubi e piogge.

MALTEMPO NEI GIORNI DELLA MERLA | Tra venerdì 29 e domenica 31 gennaio assisteremo a due distinti guasti del tempo in Italia: il primo arriverà proprio venerdì e sarà piuttosto blando, caratterizzato da piogge sparse al centro Italia, sul Triveneto e molto localmente al sud; il secondo invece sarà ben più corposo ed invaderà il nord sabato pomeriggio-sera per poi espandersi al centro-sud entro domenica. Quest'ultimo si rivelerà ben più intenso, con piogge diffuse e locali intensi acquazzoni, mentre la neve scenderà solo in montagna oltre 1200-1500 metri di altitudine.

Le temperature sono destinate ad aumentare ovunque al centro-sud, mentre il freddo resisterebbe in piccola parte solo al nord. Sulle isole maggiori si prospettano temperature fino a 14-15°C tra sabato e domenica, e addirittura picchi di 18°C venerdì.

A SEGUIRE ARRIVA IL GELO? L'ipotesi paventata ieri, riguardo una possibile discesa d'aria gelida nei primissimi giorni di febbraio (peraltro data con una probabilità medio-bassa), è rapidamente tramontata a causa dell'invadenza delle perturbazioni atlantiche verso l'Europa, capaci di tenere alla larga il gran freddo situato sull'est Europa.

Continueremo comunque a monitorare la situazione perchè ancora nulla è certo a medio-lungo termine.